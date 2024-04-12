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Глава Ла Лиги Тебас: Винисиус - жертва. Он возглавил борьбу с расизмом

Испания

Испанский функционер рассказал, как относится к звезде "сливочных"

Глава Ла Лиги Тебас: Винисиус - жертва. Он возглавил борьбу с расизмом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился своим мнением о вингере "Реала" Винисиусе Жуниоре.

"Винисиус — жертва. Разница между ним и игроками той же расы состоит в том, что он возглавляет движение. Когда кто-то становится лидером - он всегда является объектом гнева и мишенью. Он решил возглавить борьбу с расизмом, и именно это привело к таким последствия.

Вне зависимости от его поведения на поле, о котором я не собираюсь высказывать своё мнение, потому что в таком случае мне пришлось бы высказаться о многих - я для Винисиуса не отец и не тренер. Хотел бы я, чтобы он стал лучше? Да, но то же самое можно сказать и о многих других", - сказал Тебас в интервью Marca.

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Винисиус Ла Лига Хавьер Тебас Винисиус Жуниор
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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