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Хавьер Агирре - о матче против Реала: Мы не могли иметь лучшего соперника
Главный тренер Мальорки высказался о поединке 31-го тура Ла Лиги
Наставник "Мальорки" Хавьер Агирре прокомментировал домашний матч Ла Лиги против мадридского "Реала".
"Мы не могли иметь лучшего соперника. На этой неделе мы хорошо поработали. Мы физически и психологически в порядке, и мы хорошо подготовились к матчу. Это будет хорошим испытанием для нас".
Поединок 31-го тура Ла Лиги "Мальорка" - "Реал Мадрид" состоится 13 апреля. Начало - 19:30 по киевскому времени.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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