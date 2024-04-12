Хавьер Агирре - о матче против Реала: Мы не могли иметь лучшего соперника

Наставник "Мальорки" Хавьер Агирре прокомментировал домашний матч Ла Лиги против мадридского "Реала".

"Мы не могли иметь лучшего соперника. На этой неделе мы хорошо поработали. Мы физически и психологически в порядке, и мы хорошо подготовились к матчу. Это будет хорошим испытанием для нас".