Примера. Бетис — Сельта 2:1. Вернулись в борьбу за место в Европе

"Бетис" прервал серию из четырех подряд поражений, обыграв дома повисшую над зоной вылета "Сельту".

Это не был выдающийся матч — скорее, он выдался скучноватым.

В первом тайме "Сельта" на контратаках была острее — Странд Ларсен упустил два момента.

Пеллегрини это увидел и в перерыве сделал сразу две замены — это и решило исход встречи. С Фекиром и Бакамбу "Бетис" почти не выпускал гостей с их половины поля, и добром это закончиться не могло даже при том, что "Бетикос" регулярно тушевались перед чужими воротами, забывая даже пробить.

По итогу первый гол организовали фулбеки — Бельерин четко прострелил на ногу Миранде.

Ну, а второй мяч — это уже Иско нашел Фекира, а тот убрал защитника и вратаря в своих лучших традициях.

???????? Goal: Fekir | Real Betis 2-0 Celta Vigopic.twitter.com/dfv1F414BV — FootColic ⚽️ (@FootColic) April 12, 2024

Гол Странд Ларсена в добавленное время случился слишком поздно, так что в таблице победа подняла "Бетис" на 7-е, еврокубковое место с 45 очками. У "Сельты" - 28 баллов и 17-я позиция.

31-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Сельта" - 2:1

Голы: Миранда, 53, Фекир, 83 — Странд Ларсен, 90+1

"Бетис": Руи Силва — Бельерин (Руибаль, 70), Песселья, Рияд, Миранда (Абнер, 75) — Гвидо Родригес, Кардосо — Форнальс, Иско (Родри, 86), Айосе Перес (Фекир, 46) — Виллиан Жозе (Бакамбу, 46)

"Сельта": Гуаита — Манкильо (Карлес Перес, 65), Жаилсон, Домингес (Нуньес, 81) — Мингеса, Бельтран, Сотело (Дамиан Родригес, 70), Альварес (Серви, 81) — Аспас, Странд Ларсен, Бамба (Альенде, 70)

Предупреждение: Песселья, 45+1