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Кадис - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Барса собирается продолжить свою победную серию – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Барселона" после важной и несколько неожиданной победы в Париже едет в гости к "Кадису", и это снова не легкая прогулка для каталонцев. Пусть соперник у команды Хави и незвездный, но он силен на своем поле, и вдобавок "Барса" сыграет на фоне усталости и без Левандовского. Все это вкупе обещает нам конкурентное противостояние.
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Чемпионат Испании, 31-й тур
13 апреля 2024. Кадис, "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" 22:00 "Барселона"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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