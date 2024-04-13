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Кадис - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Барса собирается продолжить свою победную серию – смотреть онлайн трансляцию матча

Кадис - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после важной и несколько неожиданной победы в Париже едет в гости к "Кадису", и это снова не легкая прогулка для каталонцев. Пусть соперник у команды Хави и незвездный, но он силен на своем поле, и вдобавок "Барса" сыграет на фоне усталости и без Левандовского. Все это вкупе обещает нам конкурентное противостояние.

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Чемпионат Испании, 31-й тур

13 апреля 2024. Кадис, "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" 22:00 "Барселона"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Кадис – Барселона

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