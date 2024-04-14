Арда Гюллер сообщил, что хочет покинуть мадридский Реал

Арда Гюлер сообщил "Реал Мадриду", что хочет уйти в следующем сезоне.

Читайте также Арда Гюлер работает над своей физической формой. Фото тренировок

По имеющейся информации, Арда Гюлер заявил о желании уйти в аренду из мадридского "Реала". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти поддержал идею трансфера.

???? Arda Guler ha comunicado al Real Madrid que desea salir la próxima temporada. También Ancelotti es favorable a la idea de la cesión como os comenté hace un tiempo. Veremos qué decide el club. pic.twitter.com/nYQGqlPT78 — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) April 14, 2024

Напомним, 19-летный турецкий полузащитник сыграл в 5 матчах "Реал Мадрида" в этом сезоне чемпионата Испании, проводя в среднем по 6 минут на поле, и отметился одним голом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.