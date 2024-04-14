  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Арда Гюллер сообщил, что хочет покинуть мадридский Реал
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арда Гюллер сообщил, что хочет покинуть мадридский Реал

Испания

Причина такого решения неизвестна

Арда Гюллер сообщил, что хочет покинуть мадридский Реал

Фото: twitter.com/realmadridfra

Новина українською

Арда Гюлер сообщил "Реал Мадриду", что хочет уйти в следующем сезоне.

Читайте такжеАрда Гюлер работает над своей физической формой. Фото тренировок

По имеющейся информации, Арда Гюлер заявил о желании уйти в аренду из мадридского "Реала". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти поддержал идею трансфера.

Напомним, 19-летный турецкий полузащитник сыграл в 5 матчах "Реал Мадрида" в этом сезоне чемпионата Испании, проводя в среднем по 6 минут на поле, и отметился одним голом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Sport.es обнародовал список штрафов в контракте Барсы с Nike
yellow-arrow
Карло Анчелотти раскрыл метод, по которому Реал Мадрид планирует победить Манчестер Сити
yellow-arrow
Деку: У нас нету планов, чтобы переубедить Хави
Реал (Мадрид) Арда Гюлер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ramón Álvarez de Mon
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости