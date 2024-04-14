Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арда Гюллер сообщил, что хочет покинуть мадридский Реал
Причина такого решения неизвестна
Фото: twitter.com/realmadridfra
Арда Гюлер сообщил "Реал Мадриду", что хочет уйти в следующем сезоне.
По имеющейся информации, Арда Гюлер заявил о желании уйти в аренду из мадридского "Реала". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти поддержал идею трансфера.
???? Arda Guler ha comunicado al Real Madrid que desea salir la próxima temporada. También Ancelotti es favorable a la idea de la cesión como os comenté hace un tiempo. Veremos qué decide el club. pic.twitter.com/nYQGqlPT78— Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) April 14, 2024
Напомним, 19-летный турецкий полузащитник сыграл в 5 матчах "Реал Мадрида" в этом сезоне чемпионата Испании, проводя в среднем по 6 минут на поле, и отметился одним голом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Ворскла - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Довбик лидирует в гонке бомбардиров, Лунин отстоял на ноль, а Динамо выбило Кривбасс со второго места. Главные новости за 13-е апреля
- Слишком уродлив для Реала, или Как Бекхэм отправил Роналдиньо в Барселону
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа