Хавбек Барселоны подтвердил переговоры о новом контракте с клубом

Полузащитник "Барселоны" Педри подтвердил, что клуб хочет предложить ему новый контракт.

"Я очень спокоен. Знаю, что "Барселона" будет уважать то, что они сказали мне о договоре".

"Барса" всегда была клубом моей мечты", - добавил Педри.

Полузащитник присоединился к испанскому клубу в 2019 году из "Лас-Пальмас" за 22 миллиона евро.

