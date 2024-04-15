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Хавбек Барселоны подтвердил переговоры о новом контракте с клубом
Барса всегда была клубом моей мечты (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Педри подтвердил, что клуб хочет предложить ему новый контракт.
"Я очень спокоен. Знаю, что "Барселона" будет уважать то, что они сказали мне о договоре".
"Барса" всегда была клубом моей мечты", - добавил Педри.
Полузащитник присоединился к испанскому клубу в 2019 году из "Лас-Пальмас" за 22 миллиона евро.
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