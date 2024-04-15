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Хавбек Барселоны подтвердил переговоры о новом контракте с клубом

Испания

Барса всегда была клубом моей мечты (с)

Хавбек Барселоны подтвердил переговоры о новом контракте с клубом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Педри подтвердил, что клуб хочет предложить ему новый контракт.

"Я очень спокоен. Знаю, что "Барселона" будет уважать то, что они сказали мне о договоре".

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"Барса" всегда была клубом моей мечты", - добавил Педри.

Полузащитник присоединился к испанскому клубу в 2019 году из "Лас-Пальмас" за 22 миллиона евро.

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Барселона Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Педри
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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