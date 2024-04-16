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Анчелотти накануне поединка ЛЧ похвалил Джуда Беллингема
Специалист доволен игрой хавбека
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти накануне матча четвертьфинала ЛЧ против "Манчестер Сити" похвалил полузащитника Джуда Беллингема.
"Он будет одним из важнейших игроков в будущем. Вы забываете, насколько он хорош в свои 20 лет".
Напомним, что старт матча "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид" состоится в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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