  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лучший бомбардир Осасуны выбыл на неопределенный срок из-за травмы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучший бомбардир Осасуны выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Испания
Обновлено

Игрок сломал три ребра

Лучший бомбардир Осасуны выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Осасуны" Анте Будимир получил повреждение в матче против "Валенсии".

Игрок сломал три ребра и ожидается, что футболист пропустит минимум месяц. Через неделю Анте должен снова пройти медицинское обследование.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Будимир в нынешнем сезоне Ла Лиги забил 16 голов и отдал 2 ассиста в 31 матче.

Читайте такжеУпустил возможность догнать Довбика. Видео эпичного промаха Будимира с пенальти в матче с Валенсией
По теме
yellow-arrow
17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
yellow-arrow
Облак пропустил 60+ голов за сезон - это худший показатель в Атлетико за 13 лет
yellow-arrow
Родриго перед следующим шагом: слишком крутой для массовки, слишком нестабилен для суперзвезды
Осасуна (Памплона) Анте Будимир
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости