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Лучший бомбардир Осасуны выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Игрок сломал три ребра
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Осасуны" Анте Будимир получил повреждение в матче против "Валенсии".
Игрок сломал три ребра и ожидается, что футболист пропустит минимум месяц. Через неделю Анте должен снова пройти медицинское обследование.
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Будимир в нынешнем сезоне Ла Лиги забил 16 голов и отдал 2 ассиста в 31 матче.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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