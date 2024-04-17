Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Ла Лиги может быть отстранен от своей должности
Все из-за жалобы Реала
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас может быть отстранен от своей должности из-за жалобы мадридского "Реала".
По информации издания Relevо, клуб почувствовал, что их дискриминируют, когда Ла Лига заключила соглашение с CVC. Согласно этому контракту, фонд инвестирует почти два миллиарда евро для помощи в развитии испанского футбола.
"Реал Мадрид" считает, что их не пригласили на совещание по этому поводу должным образом и не предоставили достаточной информации заранее.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Заседание TAD состоится в четверг, 18 апреля, в течение дня. В тот же вечер или в пятницу, 19 апреля, станет известно, отстранят ли Хавьера Тебаса от своей должности или нет.
Популярное сейчас
- УПЛ. Александрия - Оболонь 2:2. Ротаню нужно пойти в церковь
- Шовковский пояснил, почему Бражко не было в заявке на матч с Минаем
- Минай – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 16-го тура УПЛ
- Карло Анчелотти раскрыл метод, по которому Реал Мадрид планирует победить Манчестер Сити
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО