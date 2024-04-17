Президент Ла Лиги может быть отстранен от своей должности

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас может быть отстранен от своей должности из-за жалобы мадридского "Реала".

По информации издания Relevо, клуб почувствовал, что их дискриминируют, когда Ла Лига заключила соглашение с CVC. Согласно этому контракту, фонд инвестирует почти два миллиарда евро для помощи в развитии испанского футбола.

"Реал Мадрид" считает, что их не пригласили на совещание по этому поводу должным образом и не предоставили достаточной информации заранее.

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Заседание TAD состоится в четверг, 18 апреля, в течение дня. В тот же вечер или в пятницу, 19 апреля, станет известно, отстранят ли Хавьера Тебаса от своей должности или нет.