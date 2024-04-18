Реал Мадрид просит перенести матч Ла Лиги и дать команде дополнительный отдых перед поединком ЛЧ

Мадридский "Реал" обеспечил себе выход в полуфинал Лиги чемпионов против "Баварии", победив "Манчестер Сити" по пенальти.

Испанский клуб попросил Ла Лигу перенести матч против "Реал Сосьедада", который состоится 27 апреля, на 24 часа, чтобы обеспечить дополнительный день отдыха перед поединком в Мюнхене. Если Ла Лига согласится, то игра состоится 26 апреля.

Напомним, что первый матч полуфинала Лиги чемпионов начнется 30 апреля в 22:00.