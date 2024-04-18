  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид просит перенести матч Ла Лиги и дать команде дополнительный отдых перед поединком ЛЧ
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид просит перенести матч Ла Лиги и дать команде дополнительный отдых перед поединком ЛЧ

Испания
Обновлено

Матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид могут перенести

Реал Мадрид просит перенести матч Ла Лиги и дать команде дополнительный отдых перед поединком ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" обеспечил себе выход в полуфинал Лиги чемпионов против "Баварии", победив "Манчестер Сити" по пенальти.

Испанский клуб попросил Ла Лигу перенести матч против "Реал Сосьедада", который состоится 27 апреля, на 24 часа, чтобы обеспечить дополнительный день отдыха перед поединком в Мюнхене. Если Ла Лига согласится, то игра состоится 26 апреля.

Напомним, что первый матч полуфинала Лиги чемпионов начнется 30 апреля в 22:00.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте такжеМанчестер Юнайтед воспитывает очередную звезду. Второй Роналду или все-таки просто Гарначо
По теме
yellow-arrow
Временный президент RFEF Педро Роша оказался в центре юридического скандала
yellow-arrow
Кейн - о Джуде Беллингеме: Он действительно топовый игрок, поэтому я, конечно, рад за него
yellow-arrow
Барселона получила штраф от УЕФА за расистское поведение болельщиков
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Ла Лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости