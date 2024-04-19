Как закладывался фундамент команды-мечты. Йохан Кройф и его дебютный сезон в Барселоне

Фигуру Йохана Кройфа невозможно переоценить. Культовый нападающий, которым восхищалось не одно поколение, выдающийся менеджер, бережно перенесший принципы Ринуса Михелса и задавший тактический тренд для преемников, неплохой функционер, которому удалось оставить заметный отпечаток в "Аяксе" в начале 2010-х. Человек-оркестр, тиран и гений – все это изрядно подходило знаменитому нидерландцу.

Впрочем, эти эпитеты не свалились с неба – Кройф потел десятилетиями, чтобы в дальнейшем ответить на каждое слово. В частности, подтвердил статус в Каталонии – пришел тогда, когда коллектив оказался в сверхтяжелой ситуации, и постепенно вытащил его из кризиса. Нет, мы говорим не о 70-х, а воссоздаем период, с преодолением которого появилась та самая "Дрим Тим".

Пути Йохана и "блаугранас" пересеклись в правильный момент

На протяжении всей кампании 1987/88 "Барселона" мучилась. Жалкий старт (четыре подряд поражения – "Севилье", "Эспаньолу", "Валенсии" и "Атлетико" Бильбао), невнятная зима и вылет от леверкузенского "Байера" в четвертьфинале Кубка УЕФА были несколько подслащены победой в Кубке Испании. В то же время это небольшое счастье – команда финишировала шестой в Примере, безнадежно отстав от "Реала" на 23 очка.

Чемпионат благоговейно наблюдал за "пятеркой стервятников" и Уго Санчесом, а в "Барселоне" – что? "Кулес" бесплатно потеряли Бернда Шустера, который как раз таки направился на "Сантьяго Бернабеу". Удар ниже пояса.

Терри Вэнэйблс покинул пост в сентябре 1987-го, Луис Арагонес – с завершением сезона. Внутри правления также не прослеживалось спокойствие – клуб готовился к предстоящим президентским выборам, и Хосеп Нуньес не чувствовал прочность своих позиций. Чтобы удержаться, был нужен весомый козырь.

Вообще Нуньес славился популизмом, подковерными играми и вертелся с прытью ужа на сковородке (например, будучи баском до мозга костей, специально выучил каталанский и мимикрировал под своего). Человек смог вытурить Диего Марадону, постоянно находил рычаги, чтобы разобраться с оппозицией, и на этот раз неустанно искал выход, чтобы прикрыться кем-то, будто щитом.

Как только Сиште Камбра, один из кандидатов на кресло, заявил, что в случае триумфа позовет Кройфа, Хосеп понял, откуда дует ветер, и со скоростью света отправился в Нидерланды: пообещал легенде, что разберется с налоговой инспекцией (шлейф скандала тянулся с 1970-х и заставил исполнителя возобновить карьеру) и "закроет" любые финансовые вопросы. Согласитесь, это аргумент.

Заметим, что тренерские дела Йохана развивались не слишком гладко. В "Аяксе" специалист получил Кубок обладателей кубков (1986/87), дважды - кубок страны (1985/86, 1986/87), однако все никак не дотягивался до золота Эредивизи. Причина неудач лежала на поверхности - амстердамцы стабильно отпускали лидеров: то ли Рональда Кумана, то ли Франка Райкарда с Марко ван Бастеном (уход обоих в "Спортинг" и "Милан" соответственно послужил последней каплей).

Кройф не скрывал недовольства, "Аякс" же не держался за коуча и не препятствовал переговорам с "блаугранас". Нуньес радостно потирал руки, хотя осознавал потенциальные сложности - голландец, известный своенравным характером, нравился не всем боссам, ведь банально затмевал их авторитетом, да еще и настаивал на увеличении полномочий. Факт - четыре часа Йохан торговался с вице-президентом Жоаном Гаспаром, и 4 мая 1988-го наконец сказал "да".

"Мое желание уйти из "Аякса" было вызвано тем, что у клуба растащили всех его лучших футболистов. В начале сезона 1987/88 "Барселона" уже пыталась меня нанять, однако "Аякс" отказал. В итоге результаты перестали радовать, меня уволили, и я сразу же подписал контракт с "Барселоной". Я же не дурак, быстро понял, что Нуньес хотел лишь использовать меня, чтобы победить на выборах, которые состоялись почти сразу после моего назначения", - пояснил Кройф.

На первой пресс-конференции новоиспеченный руководитель "сине-гранатовых" добавил: "Подписать контракт с "Барселоной" - это все равно, что вернуться домой. Я не обещаю титулов, но зрелище. Я хочу, чтобы "Барселона" снова стала суперклубом. Необходимо вернуть себе престиж в Европе и болельщиков-акционеров, которые перестали ходить на стадионы". Амбициозно, но подкреплено ли результатами?

Йохан взялся наводить порядок, но не поладил с главной звездой

К чему стремился Кройф, когда договаривался с Нуньесом? Стратегия достаточно проста: приобрести лучших исполнителей из доступных и приправить этот рецепт выпускниками академии. Казалось бы, ничего экстраординарного, в похожей манере действует большинство - собственно, клуб сделал все, чтобы привлечь таких персонажей, как Эрнесто Вальверде, Микель Солер, Хосе Бакеро, Чики Бегиристайн, Алоизио или Хулио Салинас. Если подытожить, то на обновление состава "ушли" солидные средства - чуть более 14 миллионов евро (держите в голове, что это 1988-й, время, когда самый дорогой трансфер в истории, - Рууд Гуллит, - обошелся "Милану" в 6 миллионов).

Также "подтянулась" обещанная молодёжь - кантера дала несколько имён, среди которых оказался и Гильермо Амор. "Я начал давать доступ в первую команду тем игрокам, которые воспитывались в клубе. Были нужны каталонские игроки, или хотя бы воспитанники клуба. Всегда легче интегрировать тех футболистов, которые знакомы с обстановкой и разделяют одну культуру. Если оглянуться назад, то отмечу, что все команды, доминировавшие в игре, - "Милан", "Аякс", вчерашняя и сегодняшняя "Барселона", - были сформированы из ядра региональных игроков, в целом воспитанных в клубе. Ощущение принадлежности - это дополнительная частичка, которая отличает их от других", - рассказал Йохан.

Хорошо, но достаточно ли этого для построения хорошего коллектива? Вон "Пари Сен-Жермен" уже более десяти лет стабильно тратит сотни миллионов евро на покупку звезд, да и изредка предлагает интересных воспитанников (возьмем условного Адриана Рабьо). Добился ли проект успеха? Нет, поскольку до сих пор не имеет четкой философии, которая бы побуждала прогрессировать, была верным ориентиром.

А вот Кройф знал, что предложить: он не придумал что-то феноменальное, но довел до блеска тотальный футбол. Если Михелс полагался на численное большинство на конкретном участке поля, то его ученик тщательно поработал над культурой паса - так и возникла "toque y pase", или тики-така. Вы думали, что это продукт Гвардиолы? Конечно же, нет.

Тогдашняя Ла Лига неприятно поражала грубостью (еще бы, Гойкоечеа едва не "отрубил" ногу Марадоне), Кройф же на это плевал и заставлял "штудировать" передачи - даже Андони Субисаррету. Это сегодня передовые менеджеры требуют от голкипера умело играть ногами, а вот в конце 80-х Субисаррета не сразу догадался, чего от него хотят: "Нас подталкивали к осмыслению того, что мы собирались делать с мячом: "Почему следует сделать передачу этому, а не другому?". Или же: "А есть ли у меня другие решения?".

Не сказать, что СМИ соглашались с видением тренера - более того, некоторые не скрывали упреков и скептически посмеивались. "Барселона" не выглядела идеально, не ликвидировала недостатки в реализации, в частности, стандартов, но, простите, "катала" мяч?... Йохан отмахивался от критики и просил подождать: "Наш принцип футбола - забить хотя бы на один мяч больше, чем соперник, и не важно количество забитых вам голов. Я создаю команду, чтобы она побеждала со счетом 3:0. Нет предела совершенству, но моя работа заключается в том, чтобы к нему приблизиться.

У меня большое преимущество - я здесь выступал. Я знаю их психологию, знаю, что они делают, как думают, в общем, навязать свои правила мне не составило особого труда".

Отметим, что к изменениям все же адаптировались не все. "Летучий голландец" привел ряд футболистов "под себя", логично положился на них, поэтому не всегда ладил с представителями "старой гвардии". Яркий пример - Гари Линекер, который в двух предыдущих сезонах отгрузил 41 мяч, однако внезапно выяснил для себя, что не подходит под формацию Кройфа. Последний отдал предпочтение Салинасу, поэтому видел англичанина на фланге атаки - кстати, вам это не напоминает кейс со Златаном Ибрагимовичем, когда Пеп в 2010-м так и не придумал, как использовать шведа, и в конце концов отпустил его в "Милан"?

Послушаем Гарри: "Кройф не хотел меня. Он располагал меня на фланге вместо центрального форварда, поэтому я разозлился и попросил уйти. Это было очевидно. Тогда испанцы могли иметь только двух иностранцев, а он хотел своего. Я это понял и принял, - мое эго не такое большое, - но он не нашел смелость мне это сказать.

Система Кройфа была создана для меня. Центрфорвард не может выходить за пределы зоны, снует рядом со штангой. Это моя игра! Дай сыграть мне! Это то, что я делаю! Но он не дал мне шанса. Не каждый заигрывает на фланге, честно говоря, это нелегко".

На финише 1988/89 Линекер занес в актив 10 голов и тихонько отправился домой, где его ждал "Тоттенхэм". Каталония жила другим настроением и не скучала по еще недавней звезде - все благодаря терпимым глазу показателям.

Йохан не везде справился, но дал луч надежды

Требовательность и рефлексия Кройфа не знала границ. "Первое время на посту тренера было нелегким. Я возглавил команду, которая находилась в полном разладе. Даже болельщики уже не приходили на стадион. Первоочередная задача для меня - вернуть болельщикам их гордость. Дебютный сезон не особо порадовал, но в то же время мы выиграли Кубок кубков".

Мы не совсем согласны с таким тезисом. Да, "Барселона" не без проблем вошла в кампанию (уступила "Реалу" в Суперкубке Испании), плюс, в 8 туре Примеры снова спасовала в борьбе со "сливочными" (2:3). Однако глобально критические ошибки исчезли - команда набрала неплохой темп, довольно много забивала (разница составила +54; у мадридцев столько же) и не паниковала, когда случалось поражение.

Всего "сине-гранатовые" проиграли в Ла Лиге четыре раза (вышеупомянутым "бланкос", "Атлетику" Бильбао, "Осасуне" и "Мурсии"), но после непременно брали 3 балла, чем демонстрировали ментальную зрелость и готовность сражаться. Словом, это небо и земля, если сравнивать с прошлым розыгрышем - тогда коллектив мог "порадовать" затяжной серией со знаком "минус" и не знал, как выбраться из ямы.

В апреле 1989-го Кройф был разгромлен "Атлетико" в Кубке Короля (0:4), впрочем, имел чем "перекрыть" провал - на тот момент его подопечные уверенно шли вторыми в чемпионате (5 очков отставания от Лео Бенхаккера, но 8 преимущества над "Валенсией") и одной ногой гарантировали решающую стадию Кубка обладателей кубков.

Международное шествие удалось на славу - за борт турнира выпали исландский "Фрам" (7:0), "Лех" (2:2; поляки не выдержали в серии послематчевых пенальти), в четвертьфинале Линекер поставил точку против датского "Орхуса" (1:0). 1/2-я подготовила болгарский "Средец" (современный ЦСКА София), и именно тогда Йохан увидел в действии Христо Стоичкова - будущий обладатель "Золотого мяча" вдоволь помучил каталонцев и отметился тремя точными ударами. Хорошо, что "кулес" было чем ответить и зафиксировали общие 6:3 в свою пользу.

"Сампдория"? "Барселона" дважды встретилась с братией Вуядина Бошкова, - в финале КОК (2:0) и Кубка европейских чемпионов (1:0), - и в обоих случаях оставила югослава ни с чем.

То есть, получилось так, что на практике "блаугранас" существенно прибавили, смогли перестроиться, быстро придумали, как воплотить потенциал в реальные дивиденды, и создали основу для дальнейших шагов. Но это Кройф - голландец недовольно крутил носом, давал резковатые оценки и успокоился только тогда, когда запустил конвейер из ряда побед. Диктатор, что поделаешь.