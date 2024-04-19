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Барселона объявила о возможной дате возвращения на Камп Ноу

Испания
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В прошлом месяце клуб получила дополнительные разрешения на строительство

Барселона объявила о возможной дате возвращения на Камп Ноу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Барселона" вынуждена была покинуть свой стадион "Камп Ноу" из-за масштабной реконструкции, и с тех пор проводит свои домашние матчи на "Estadi Olimpic Lluis".

Клуб может вернуться на свой легендарный стадион "Камп Ноу" уже 15 декабря, немного раньше, чем ожидалось изначально.

В прошлом месяце "Барселона" получила дополнительные разрешения от городского совета, чтобы продолжать строительство стадиона с 08:00 до полуночи в будние дни и с 10:00 до полуночи каждую субботу.

Хотя стадион не будет полностью готов к 15 декабря, "Камп Ноу" сможет принимать 60% своей обычной вместимости, то есть около 63 000 зрителей. Правление еще не обсуждало, повысят ли цены на абонементы, или подождут до завершения строительства стадиона (ориентировочно 2026 год).

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Барселона Камп Ноу
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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