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Жирона - Кадис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Жирона надеется на три очка – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Важный матч для обеих команд. "Жироне" нельзя оступиться, чтобы не выпасть из зоны Лиги чемпионов, а "Кадису" нужны очки, чтобы выбраться из зоны вылета. Здесь ноги убирать никто не будет, но, кажется, силы все же изначально неравны.
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Чемпионат Испании, 32-й тур
20 апреля 2024. Жирона, "Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Кадис"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Телетрансляція матчу Жирона - КадісСмотреть трансляцию
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