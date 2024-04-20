Жирона - Кадис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Важный матч для обеих команд. "Жироне" нельзя оступиться, чтобы не выпасть из зоны Лиги чемпионов, а "Кадису" нужны очки, чтобы выбраться из зоны вылета. Здесь ноги убирать никто не будет, но, кажется, силы все же изначально неравны.

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Чемпионат Испании, 32-й тур

20 апреля 2024. Жирона, "Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Кадис"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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