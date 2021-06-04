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Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно место проведения Суперкубка УЕФА

Суперкубок УЕФА
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Матч состоится в Северной Ирландии

Стало известно место проведения Суперкубка УЕФА

Новина українською

Матч за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом" состоится 11 августа, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Встреча состоится на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте (Северная Ирландия).

"Челси" является победителем Лиги чемпионов по итогам сезона-2020/21, а "Вильярреал" выиграл Лигу Европы в минувшем сезоне.

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В статье: Суперкубок УЕФА Челси (Лондон) Вильярреал
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