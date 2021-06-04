Суперкубок УЕФА
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Стало известно место проведения Суперкубка УЕФА
Матч состоится в Северной Ирландии
Матч за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом" состоится 11 августа, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Встреча состоится на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте (Северная Ирландия).
"Челси" является победителем Лиги чемпионов по итогам сезона-2020/21, а "Вильярреал" выиграл Лигу Европы в минувшем сезоне.
Super Cup venue confirmed. ????????— Champions of Europe ???? (@ChelseaFC) June 4, 2021
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