Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вспомните всех обладателей Суперкубка УЕФА? Квиз от UA-Футбол
Поединку в Белфасте посвящается
Сегодня, 11 августа, состоится Суперкубок УЕФА - 2021. За трофей поспорят английский "Челси" и испанский "Вильярреал", которые встретятся на стадиона "Виндзор Парк" в столице Северной Ирландии Белфасте.
По этому поводу мы предлагаем вам вспомнить всех победителей Суперкубка УЕФА, который постоянно проводится с 1972 года, за исключением трех лет - 1974, 1981 и 1985. Ответы принимаются как на украинском, так и на русском языках.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Иньеста и Роналдиньо по-разному отреагировали на переезд Месси в Париж
- Три бутылки пива от Месси. Пятов рассказал, что собирается сделать с уникальным подарком от Лео
- ЛЧ. 3-й квалификационный раунд. Шериф, Мальме и Лудогорец приятно удивляют Европу
- Челси – Вильярреал. Превью и прогноз на матч Суперкубка УЕФА на 11.08.21
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Me vale mierda messi (Portalegre)
11.08.2021 в 13:44
Ответить
0
0
khatskevich_bog (Киев)
11.08.2021 в 13:37
Ответить
0
0
avangardo (Lviv)
11.08.2021 в 12:31
Ответить
0
0
Serhio79 (Kyiv)
11.08.2021 в 12:29
Ответить
0
0
Golfik25 (Киев)
11.08.2021 в 12:19
Ответить
0
0
Динамо-машина (Киев)
11.08.2021 в 12:08
Ответить
0
0
Динамо-машина (Киев)
11.08.2021 в 12:08
Ответить
0
0
Dimidrolenko (Новая Ляля)
11.08.2021 в 12:01
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...