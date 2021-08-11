Вспомните всех обладателей Суперкубка УЕФА? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 11 августа, состоится Суперкубок УЕФА - 2021. За трофей поспорят английский "Челси" и испанский "Вильярреал", которые встретятся на стадиона "Виндзор Парк" в столице Северной Ирландии Белфасте.

По этому поводу мы предлагаем вам вспомнить всех победителей Суперкубка УЕФА, который постоянно проводится с 1972 года, за исключением трех лет - 1974, 1981 и 1985. Ответы принимаются как на украинском, так и на русском языках.