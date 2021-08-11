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Суперкубок УЕФА

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Вспомните всех обладателей Суперкубка УЕФА? Квиз от UA-Футбол

Суперкубок УЕФА
(1 голосов)

Поединку в Белфасте посвящается

Вспомните всех обладателей Суперкубка УЕФА? Квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 августа, состоится Суперкубок УЕФА - 2021. За трофей поспорят английский "Челси" и испанский "Вильярреал", которые встретятся на стадиона "Виндзор Парк" в столице Северной Ирландии Белфасте.

По этому поводу мы предлагаем вам вспомнить всех победителей Суперкубка УЕФА, который постоянно проводится с 1972 года, за исключением трех лет - 1974, 1981 и 1985. Ответы принимаются как на украинском, так и на русском языках.

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Комментарии (8)
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Me vale mierda messi (Portalegre)
11.08.2021 в 13:44
а чому Ноттінгем не реагувало... що за
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khatskevich_bog (Киев)
11.08.2021 в 13:37
46/46 (Мехелен через комменты угадал, спасибо!) Андерлехт, Порту, Галатасарай, Ноттингем Форест и Стяуа очень долго вспоминал
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0
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avangardo (Lviv)
11.08.2021 в 12:31
40/46
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Serhio79 (Kyiv)
11.08.2021 в 12:29
36/46
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Golfik25 (Киев)
11.08.2021 в 12:19
37/46
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Динамо-машина (Киев)
11.08.2021 в 12:08
А Мехелен Шведа молодцы оказывается...
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Динамо-машина (Киев)
11.08.2021 в 12:08
40/46
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
11.08.2021 в 12:01
38/46
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