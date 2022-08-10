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Реал - Айнтрахт 2:0. Бензема берет второе место в списке бомбардиров в истории клуба – Видео

Суперкубок УЕФА
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Это 324 мяч в активе Карима в "Реале"

Реал - Айнтрахт 2:0. Бензема берет второе место в списке бомбардиров в истории клуба – Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Реала" Карим Бензема удваивает преимущество мадридцев в матче Суперкубка УЕФА против "Айнтрахта". Француз забил 324-й мяч за клуб и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров.

До сегодняшнего матча Карим делил вторую строчку с Раулем. Первый – Криштиану с 450-ю мячами за королевский клуб.

65' Карим Бензема – 2:0.

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В статье: Карим Бензема Суперкубок УЕФА Реал (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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