Суперкубок УЕФА
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Реал - Айнтрахт 2:0. Бензема берет второе место в списке бомбардиров в истории клуба – Видео
Это 324 мяч в активе Карима в "Реале"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Карим Бензема удваивает преимущество мадридцев в матче Суперкубка УЕФА против "Айнтрахта". Француз забил 324-й мяч за клуб и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров.
До сегодняшнего матча Карим делил вторую строчку с Раулем. Первый – Криштиану с 450-ю мячами за королевский клуб.
65' Карим Бензема – 2:0.
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