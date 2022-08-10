Реал - Айнтрахт 2:0. Бензема берет второе место в списке бомбардиров в истории клуба – Видео

Нападающий "Реала" Карим Бензема удваивает преимущество мадридцев в матче Суперкубка УЕФА против "Айнтрахта". Француз забил 324-й мяч за клуб и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров.

До сегодняшнего матча Карим делил вторую строчку с Раулем. Первый – Криштиану с 450-ю мячами за королевский клуб.

65' Карим Бензема – 2:0.