Назван лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА

В среду, 16 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором "Манчестер Сити" обыграл "Севилью" (1:1, пен 5:4).

Лучшим игроком поединка признан полузащитник "горожан" Коул Палмер. На 63-й минуте англичанин сравнял счет, что позволило его команде перевести игру в серию пенальти. Там точнее оказались футболисты "Манчестер Сити".

Заметим, что "Манчестер Сити" впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Man of the Match display from Cole! ???????? pic.twitter.com/RwdRoz7rWu