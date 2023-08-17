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Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назван лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА
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Награду получил молодой футболист

Назван лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 16 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором "Манчестер Сити" обыграл "Севилью" (1:1, пен 5:4).

Лучшим игроком поединка признан полузащитник "горожан" Коул Палмер. На 63-й минуте англичанин сравнял счет, что позволило его команде перевести игру в серию пенальти. Там точнее оказались футболисты "Манчестер Сити".

"Молодой подающий надежду игрок отлично себя проявил. Он показал, что имеет хороший дриблинг, и забил ответный гол, который позволил "Сити" сравнять счет", – прокомментировали свой выбор в УЕФА.

Заметим, что "Манчестер Сити" впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.

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В статье: Суперкубок УЕФА Манчестер Сити Севилья Коул Палмер
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Источник:
uefa

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