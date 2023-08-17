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Назван лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА
Награду получил молодой футболист
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 16 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором "Манчестер Сити" обыграл "Севилью" (1:1, пен 5:4).
Лучшим игроком поединка признан полузащитник "горожан" Коул Палмер. На 63-й минуте англичанин сравнял счет, что позволило его команде перевести игру в серию пенальти. Там точнее оказались футболисты "Манчестер Сити".
"Молодой подающий надежду игрок отлично себя проявил. Он показал, что имеет хороший дриблинг, и забил ответный гол, который позволил "Сити" сравнять счет", – прокомментировали свой выбор в УЕФА.
Заметим, что "Манчестер Сити" впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.
Man of the Match display from Cole! ???????? pic.twitter.com/RwdRoz7rWu— Manchester City (@ManCity) August 16, 2023
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