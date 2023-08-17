Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола обошел Луческу по количеству трофеев
36 трофей Гвардиолы
Фото: Getty Images
Команда Гвардиолы стала обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв "Севилью" в серии пенальти 1:1 (5:4).
Для Гвардиолы этот трофей в общей сложности стал 36 в тренерской карьере. С "Барселоной" он брал –14 трофеев, с "Баварией" –7.
В качестве наставника "Манчестер Сити" Гвардиола выиграл уже 15 трофей за семь лет.
Хосеп обошел Луческу, на счету которого было 35 трофеев. Теперь Гвардиола вышел на второе место по количеству завоеванных титулов.
Лидером этого показателя является Алекс Фергюсон, завоевавший 49 трофеев за 39 лет тренерской карьеры.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити победил Севилью в серии пенальти и завоевал Суперкубок УЕФА
- Неймар: Битва с Криштиану будет невероятной
- Игорь Солдат: После матча с Днепром-1 в раздевалке было волнение
- Манчестер Сити - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок УЕФА
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО