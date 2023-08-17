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Гвардиола обошел Луческу по количеству трофеев

Суперкубок УЕФА
(1 голосов)

36 трофей Гвардиолы

Гвардиола обошел Луческу по количеству трофеев

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Команда Гвардиолы стала обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв "Севилью" в серии пенальти 1:1 (5:4).

Для Гвардиолы этот трофей в общей сложности стал 36 в тренерской карьере. С "Барселоной" он брал –14 трофеев, с "Баварией" –7.

В качестве наставника "Манчестер Сити" Гвардиола выиграл уже 15 трофей за семь лет.

Хосеп обошел Луческу, на счету которого было 35 трофеев. Теперь Гвардиола вышел на второе место по количеству завоеванных титулов.

Лидером этого показателя является Алекс Фергюсон, завоевавший 49 трофеев за 39 лет тренерской карьеры.

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В статье: Мирча Луческу Гвардиола
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