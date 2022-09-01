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32-летний Балотелли стал игроком швейцарского Сьона

Швейцария
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Итальянец сменил команду

32-летний Балотелли стал игроком швейцарского Сьона

Фото: fcsion.ch

Новина українською

32-летний нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли сменил команду, перейдя в "Сьон". О чем было объявлено на официальном сайте швейцарского клуба.

Итальянец подписал двухлетний контракт с новым клубом. Финансовые детали сделки не разглашаются, но по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила порядка 2,6 миллиона евро.

В Турцию Балотелли перешел свободным агентом летом прошлого года. В сезоне-2021/22 форвард отыграл 33 матча во всех турнирах, отметившись 19 голами и 6 результативными передачами.

К слову, несколько дней назад между Марио и главным тренером "Адана Демирспор" Винченцо Монтеллой произошла перепалка.

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В статье: Марио Балотелли ФК Сьон Адана Демирспор
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Источник:
fcsion.ch

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