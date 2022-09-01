32-летний Балотелли стал игроком швейцарского Сьона
Итальянец сменил команду
Фото: fcsion.ch
32-летний нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли сменил команду, перейдя в "Сьон". О чем было объявлено на официальном сайте швейцарского клуба.
Итальянец подписал двухлетний контракт с новым клубом. Финансовые детали сделки не разглашаются, но по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила порядка 2,6 миллиона евро.
В Турцию Балотелли перешел свободным агентом летом прошлого года. В сезоне-2021/22 форвард отыграл 33 матча во всех турнирах, отметившись 19 голами и 6 результативными передачами.
К слову, несколько дней назад между Марио и главным тренером "Адана Демирспор" Винченцо Монтеллой произошла перепалка.
???????????????????????????????????? ???????????????????? ❤️????— FC Sion (@FCSion) August 31, 2022
L'attaquant italien rejoint le FC Sion pour les 2️⃣ prochaines saisons ! ????#FCSion #TousEnsemble❤️???? pic.twitter.com/xPOj7wSnH3
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