Юношеская лига УЕФА. Шахтер на выезде уверенно обыграл Лейпциг
На удивление позитивный старт горняков
shakhtar.com
Юношеская команда Шахтера U-19 начала свой путь в нынешнем сезоне Юношеской лиги УЕФА.
И начала очень успешно.
Горняки традиционно почти синхронно с первой командой сыграли на выезде с Лейпцигом.
Начал
Вполне естественно, что после забитого гола на выезде горняки отдали инициативу и начали играть от обороны.
Лейпциг пытался вскрыть оборону сопернику, которая, в принципе, отыграла вполне надежно, да и немцы особой изобретательностью не отличались.
Более того, ближе к концу матча, Сигеев удвоил преимущество горняков, фактически закрыв интригу в матче.
2:0. Откровенно, довольно неожиданная победа Шахтера, которая, тем не менее, вселяет добротный оптимизм.
Лейпциг – Шахтер 0:2
Голы: Булеза (16), Сигеев (78)
Предупреждения: Кауфманн, Ширак, Погорелый, Зайковски, Келер, Булеза
РБ Лейпциг: Шлик, Заруба, Келер, Атом (Баиндыр, 83), Фойгт (Вейбер, 64), Лейнц, Ба, Йоханнс (Зайковски, 46), Ширак, Кауфманн (Винтер, 64), Кель (Мейер, 83)
Шахтер: Твардовский, Булеза, Фарина, Савченко, Чуйко (Глущенко, 82), Роспутко, Пушкарев (Цуканов, 90+3), Сигеев, Лосенко, Ющенко (Дрозд, 69), Погорелый (Янович, 82)
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