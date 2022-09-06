Юношеская лига УЕФА. Шахтер на выезде уверенно обыграл Лейпциг

Юношеская команда Шахтера U-19 начала свой путь в нынешнем сезоне Юношеской лиги УЕФА.

И начала очень успешно.

Горняки традиционно почти синхронно с первой командой сыграли на выезде с Лейпцигом.

Начал Шахтер ударно – уже на 16-й минуте Булеза открыл счет в матче.

Вполне естественно, что после забитого гола на выезде горняки отдали инициативу и начали играть от обороны.

Лейпциг пытался вскрыть оборону сопернику, которая, в принципе, отыграла вполне надежно, да и немцы особой изобретательностью не отличались.

Более того, ближе к концу матча, Сигеев удвоил преимущество горняков, фактически закрыв интригу в матче.

2:0. Откровенно, довольно неожиданная победа Шахтера, которая, тем не менее, вселяет добротный оптимизм.

Лейпциг – Шахтер 0:2

Голы: Булеза (16), Сигеев (78)

Предупреждения: Кауфманн, Ширак, Погорелый, Зайковски, Келер, Булеза

РБ Лейпциг: Шлик, Заруба, Келер, Атом (Баиндыр, 83), Фойгт (Вейбер, 64), Лейнц, Ба, Йоханнс (Зайковски, 46), Ширак, Кауфманн (Винтер, 64), Кель (Мейер, 83)

Шахтер: Твардовский, Булеза, Фарина, Савченко, Чуйко (Глущенко, 82), Роспутко, Пушкарев (Цуканов, 90+3), Сигеев, Лосенко, Ющенко (Дрозд, 69), Погорелый (Янович, 82)