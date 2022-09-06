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Юношеская лига УЕФА. Шахтер на выезде уверенно обыграл Лейпциг

Швейцария
Обновлено
(4 голосов)

На удивление позитивный старт горняков

Юношеская лига УЕФА. Шахтер на выезде уверенно обыграл Лейпциг

shakhtar.com

Новина українською

Юношеская команда Шахтера U-19 начала свой путь в нынешнем сезоне Юношеской лиги УЕФА.

И начала очень успешно.

Горняки традиционно почти синхронно с первой командой сыграли на выезде с Лейпцигом.

Начал Шахтер ударно – уже на 16-й минуте Булеза открыл счет в матче.

Вполне естественно, что после забитого гола на выезде горняки отдали инициативу и начали играть от обороны.

Лейпциг пытался вскрыть оборону сопернику, которая, в принципе, отыграла вполне надежно, да и немцы особой изобретательностью не отличались.

Более того, ближе к концу матча, Сигеев удвоил преимущество горняков, фактически закрыв интригу в матче.

2:0. Откровенно, довольно неожиданная победа Шахтера, которая, тем не менее, вселяет добротный оптимизм.

Лейпциг – Шахтер 0:2

Голы: Булеза (16), Сигеев (78)

Предупреждения: Кауфманн, Ширак, Погорелый, Зайковски, Келер, Булеза

РБ Лейпциг: Шлик, Заруба, Келер, Атом (Баиндыр, 83), Фойгт (Вейбер, 64), Лейнц, Ба, Йоханнс (Зайковски, 46), Ширак, Кауфманн (Винтер, 64), Кель (Мейер, 83)

Шахтер: Твардовский, Булеза, Фарина, Савченко, Чуйко (Глущенко, 82), Роспутко, Пушкарев (Цуканов, 90+3), Сигеев, Лосенко, Ющенко (Дрозд, 69), Погорелый (Янович, 82)

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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.09.2022 в 19:21
И без всяких легионеров...
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