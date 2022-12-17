Швейцарский футболист погиб в возрасте 25 лет из-за остановки сердца во время плавания
Трагическая потеря
Фото: sfl.ch / Автор невідомий
25-летний швейцарский футболист Элиа Алессандрини трагически ушел из жизни во время отпуска.
Издание 20min.ch сообщает, что футболист в отпуске решил поплавать. Во время купания у него внезапно остановилось сердце.
Алессандрини долгое время принадлежал гранду швейарского футбола "Янг Бойз", однако ни одного матча на официальном уровне за эту команду он не провел. Защитник защищал цвета "Туна", "Кьяссо", "Кринса" и "Лозанны Оши" - это все клубы местного второго по рангу дивизиона. На уровне сборных он играл за швейцарскую молодежку U19.
Напомним, что вчера
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