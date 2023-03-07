Бывший ассистент Зидана в Реале возглавил швейцарский клуб

Швейцарский "Сьон" получил нового главного тренера. Им стал 51-летиний французский специалист Давид Беттони.

Контракт менеджера с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Это будет первый самостоятельный опыт работы для него.

Напомним, Беттони работал ассистентом Зинедина Зидана в "Кастилье" 2014-2016 годы), а затем в мадридском "Реале" (2016-2018 и 2018-2021 годы).

"Сьон" занимает 9-е место в таблице чемпионата Швейцарии. Команда набрала 23 очка в 23 матчах.