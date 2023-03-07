Бывший ассистент Зидана в Реале возглавил швейцарский клуб
Это его первый самостоятельный тренерский опыт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Швейцарский "Сьон" получил нового главного тренера. Им стал 51-летиний французский специалист Давид Беттони.
Контракт менеджера с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Это будет первый самостоятельный опыт работы для него.
Напомним, Беттони работал ассистентом Зинедина Зидана в "Кастилье" 2014-2016 годы), а затем в мадридском "Реале" (2016-2018 и 2018-2021 годы).
"Сьон" занимает 9-е место в таблице чемпионата Швейцарии. Команда набрала 23 очка в 23 матчах.
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Источник:fcsion.ch
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