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Бывший ассистент Зидана в Реале возглавил швейцарский клуб

Швейцария
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Это его первый самостоятельный тренерский опыт

Бывший ассистент Зидана в Реале возглавил швейцарский клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Швейцарский "Сьон" получил нового главного тренера. Им стал 51-летиний французский специалист Давид Беттони.

Контракт менеджера с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Это будет первый самостоятельный опыт работы для него.

Напомним, Беттони работал ассистентом Зинедина Зидана в "Кастилье" 2014-2016 годы), а затем в мадридском "Реале" (2016-2018 и 2018-2021 годы).

"Сьон" занимает 9-е место в таблице чемпионата Швейцарии. Команда набрала 23 очка в 23 матчах.

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В статье: ФК Сьон
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Источник:
fcsion.ch

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