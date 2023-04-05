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Базель не смог пробиться в финал Кубка Швейцарии

Швейцария
(1 голосов)

Уступил Янг Бойзу

Базель не смог пробиться в финал Кубка Швейцарии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, четвертого апреля, состоялся первый полуфинал Кубка Швейцарии. В нем сыграли лидер турнирной таблицы чемпионата Швейцарии "Янг Бойз" и последний представитель страны в текущих еврокубках "Базель".

Матч закончился победой "Янг Бойза" со счётом 4:2. Именно "Янг Бойз" сыграет в финале турнира.

Второго финалиста определят между собой "Серветт" и "Лугано". Их матч состоится 5-го апреля в 21:15.

Добавим, что действующим обладателем Кубка Швейцарии является "Лугано", в прошлом году в финале одолевший "Санкт-Галлен" 4:1.

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В статье: Базель Янг Бойз (Берн)
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