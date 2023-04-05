Базель не смог пробиться в финал Кубка Швейцарии

Во вторник, четвертого апреля, состоялся первый полуфинал Кубка Швейцарии. В нем сыграли лидер турнирной таблицы чемпионата Швейцарии "Янг Бойз" и последний представитель страны в текущих еврокубках "Базель".

Матч закончился победой "Янг Бойза" со счётом 4:2. Именно "Янг Бойз" сыграет в финале турнира.

Второго финалиста определят между собой "Серветт" и "Лугано". Их матч состоится 5-го апреля в 21:15.

Добавим, что действующим обладателем Кубка Швейцарии является "Лугано", в прошлом году в финале одолевший "Санкт-Галлен" 4:1.