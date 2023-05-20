Хавбек Базеля Диуф заитересовал сразу несколько европейских клубов

Полузащитник "Базеля" Анди Диуф попал в сферу интересов многих европейских клубов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Игра 20-летнего французского футболиста в текущем сезоне впечатлила скаутов многих клубов из сильнейших чемпионатов Европы. Трансферная борьба за игрока только начинается. Ожидается, что в ближайшее время Диуф заключит соглашение с новым агентом, который будет заниматься вопросом перехода игрока.

Диуф присоединился к "Базелю" летом 2022 года на правах аренды из французского "Ренна". В текущем сезоне чемпионата Швейцарии игрок принял участие в 31 матче в составе "Базеля" и отметился двумя результативными передачами.