Хавбек Базеля Диуф заитересовал сразу несколько европейских клубов
Игрок обладает незаурядными игровыми качествами
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Базеля" Анди Диуф попал в сферу интересов многих европейских клубов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Игра 20-летнего французского футболиста в текущем сезоне впечатлила скаутов многих клубов из сильнейших чемпионатов Европы. Трансферная борьба за игрока только начинается. Ожидается, что в ближайшее время Диуф заключит соглашение с новым агентом, который будет заниматься вопросом перехода игрока.
Диуф присоединился к "Базелю" летом 2022 года на правах аренды из французского "Ренна". В текущем сезоне чемпионата Швейцарии игрок принял участие в 31 матче в составе "Базеля" и отметился двумя результативными передачами.
Популярное сейчас
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ
- Украинская легкоатлетка и нардеп Саладуха получила подозрение от НАБУ
- Девин Хейни – Василий Ломаченко: где и когда смотреть онлайн бой
- Йовичевич: Молодые игроки Шахтера за три матча до своего первого чемпионства
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО