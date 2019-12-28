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Анчелотти хочет видеть в Эвертоне дуэт игроков Наполи

Трансферы
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В январе "ириски" собираются усилить атаку

Анчелотти хочет видеть в Эвертоне дуэт игроков Наполи
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Новый менеджер "Эвертона" Карло Анчелотти надеется переманить на "Гудисон Парк" пару своих экс-подопечных по "Наполи", сообщает Calciomercato. Речь идёт о миниатюрных форвардах Дрисе Мертенсе и Лоренцо Инсинье.

Контракт 32-летнего Мертенса с "партенопейцами" истекает в конце сезона. По условиям соглашения в январе его клаусула понизится до 10 млн евро, что делает его трансфер вполне вероятным. Тем более, что бельгиец длительное время не может договориться о новой сделке с "Наполи".

А вот переезд Лоренцо Инсинье в Мерсисайд – скорее из области фантастики. Несмотря на недавний конфликт с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, Лоренцо является ключевым игроком и капитаном команды, на которого рассчитывает Дженнаро Гаттузо.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Наполи (Неаполь) Лоренцо Инсинье Дрис Мертенс
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