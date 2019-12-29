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Герта предложила за Джаку 35 миллионов евро

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Экс-капитан "канониров" близок к возвращению в Бундеслигу

Герта предложила за Джаку 35 миллионов евро
Новина українською

Экс-капитан "Арсенала" Гранит Джака близок в тому, чтобы покинуть лондонский клуб.

Предметный интерес к хавбеку проявляет "Герта". По информации журналиста Sky Sports Антонио Руссо, берлинский клуб сделал "канонирам" предложение в размере 35 миллионов евро. "Арсенал" надеется выручить за своего игрока на 5 млн больше. Переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии.

Ранее Джака дал согласие на переходу в "Герту", так что теперь будущее игрока находится в руках его нынешнего клуба.

Напомним, в конце октября у Джаки произошел конфликт с болельщиками "Арсенала", из-за чего он и решил сменить команду.

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В статье: Герта (Берлин) Арсенал (Лондон) Гранит Джака
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