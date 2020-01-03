GGFN: Арсенал вступил в переговоры с Баварией по поводу трансфера Боатенга

Лондонский "Арсенал" желает приобрести защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга в январе. По информации сообщает GGFN, "канониры" начали переговоры касательно трансфера немца. Боссы немецкого клуба, в свою очередь, хотят получить за игрока 15 миллионов евро.

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Сообщается, что 31-летний защитник хочет покинуть "Баварию" – клуб не должен препятствовать ему в данном решении. Сам Флик недавно прокомментировал ситуацию:

"Я всегда честен с ним, мы открыто говорим о недостатках. В матче против "Вольфсбурга" (2:0) Боатенг вышел на поле, испытывал некоторые проблемы, но потом продемонстрировал, что у него есть все качества для выступлений за "Баварию". Джером должен принять решение о своем будущем".

"Арсенал" переключил свое внимание на Боатенга после того, как столкнулся с высоким ценником на защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано. В текущем сезоне Джером сыграл 9 матчей за "Баварию" в Бундеслиге.