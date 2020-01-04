Кавани желает присоединиться к Атлетико в январе
Трансферу не должно ничего помешать
Форвард "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани намерен сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна.
По информации Marca, уругвайский страйкер крайне заинтересован в переходе в "Атлетико". Кавани высоко оценивает тренерские способности Диего Симеоне, а также считает клуб претендентом на серьезны титулы.
Эдинсон еще не согласовал с мадридцами продолжительность контакта, однако готов к всяческим компромиссам.
Вопрос лишь в том, сумеет ли "Атлетико" убедить "ПСЖ" отпустить форварда на "Ванда Метрополитано" посреди сезона. Его контракт с чемпионами Лиги 1 истекает летом.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...