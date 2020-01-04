Кавани желает присоединиться к Атлетико в январе

Форвард "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани намерен сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна.

По информации Marca, уругвайский страйкер крайне заинтересован в переходе в "Атлетико". Кавани высоко оценивает тренерские способности Диего Симеоне, а также считает клуб претендентом на серьезны титулы.

Эдинсон еще не согласовал с мадридцами продолжительность контакта, однако готов к всяческим компромиссам.

Вопрос лишь в том, сумеет ли "Атлетико" убедить "ПСЖ" отпустить форварда на "Ванда Метрополитано" посреди сезона. Его контракт с чемпионами Лиги 1 истекает летом.