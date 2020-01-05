Ограбление по-манчестерски. МЮ ведет переговоры о покупке дуэта игроков Вулверхэмптона
Рауль Хименес и Рубен Невеш могут перебраться на "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Вулверхэмптоном" по поводу хавбека Рубена Невеша и форвада Рауля Хименеса. Об этом сообщает Goal.
22-летний Невеш призван решить проблемы команды в центре поля, связанные с травмами Скотта МакТоминея и Поля Погба. Кроме того, будущее последнего все еще остается неопределенным.
Также летом "Юнайтед" отпустил Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса в "Интер", из-за чего в атаке образовался дефицит исполнителей, который и должен решить 28-летний Хименес.
Рубен Невеш и Рауль Хименес в нынешнем сезоне провели по 21 матчу в АПЛ. На счету португальца 2 гола, у мексиканца – 8.
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