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Ограбление по-манчестерски. МЮ ведет переговоры о покупке дуэта игроков Вулверхэмптона

Трансферы
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Рауль Хименес и Рубен Невеш могут перебраться на "Олд Траффорд"

Ограбление по-манчестерски. МЮ ведет переговоры о покупке дуэта игроков Вулверхэмптона
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Вулверхэмптоном" по поводу хавбека Рубена Невеша и форвада Рауля Хименеса. Об этом сообщает Goal.

22-летний Невеш призван решить проблемы команды в центре поля, связанные с травмами Скотта МакТоминея и Поля Погба. Кроме того, будущее последнего все еще остается неопределенным.

Также летом "Юнайтед" отпустил Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса в "Интер", из-за чего в атаке образовался дефицит исполнителей, который и должен решить 28-летний Хименес.

Рубен Невеш и Рауль Хименес в нынешнем сезоне провели по 21 матчу в АПЛ. На счету португальца 2 гола, у мексиканца – 8.

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Рауль Хименес Рубен Невеш
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