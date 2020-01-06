Экс-вингер Челси стал игроком Аль-Ахли

Немецкий полузащитник "Црвены Звезды" Марко Марин продолжит карьеру в "Аль-Ахли". По информации из Твиттера, вчера футболист прошел медосмотр в новом клубе.

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Детали трансфера не сообщаются. Как сообщают СМИ, "Аль-Ахли" заплатит за Марко 3 миллиона евро. Марин выступал за "Црвену Звезду" с августа 2018 года. В текущем сезоне 30-летний полузащитник провел 27 матчей за сербский клуб (4 гола и 11 результативных передач).

Марко успел поиграть за "Боруссию Менхенгладбах", "Вердер", "Челси", "Севилью", "Фиорентину", "Андерлехт", "Трабзонспор" и "Олимпиакос". Вместе с Бундестим хавбек выиграл бронзу чемпионата мира 2010 года в ЮАР.