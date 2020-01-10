Мадрид впереди планеты всей. Топ трансферных неудач лета 2019

Летом 2019-го года был осуществлен ряд громких трансферов. Однако не всем игрокам удалось проявить себя в новых клубах. Конечно, оценить успешность трансфера по итогам только первой половины сезона трудно, учитывая процесс адаптации и другие факторы. Однако если за игрока было отдано большую сумму денег, то он должен приносить пользу сразу. Оцениваем выступления игроков, трансферы которых пока можно считать неудачными, а некоторых – провальными.

Эден Азар ("Челси" - "Реал", 100 млн. евро)

Летом 2019-го года наконец завершилась сага с переходом Эдена Азара в "Реал". Бельгиец с детства мечтал надеть футболку "галактикос" и, наконец, его мечта осуществилась. Азар должен был заменить Роналду и стать новым лидером "королевского клуба". Однако пока Эден борется больше с травмами, чем с соперниками на футбольном поле. Бельгиец сыграл восемь матчей в Примере (один гол) и пять матчей в Лиге чемпионов. Это явно не тот показатель, на который рассчитывало руководство "Реала". Пока трансфер бельгийца рано называть провальным, однако, как минимум возложенных на него надежд Азар явно не оправдывает.

Лукас Эрнандес ("Атлетико" - "Бавария", 80 млн. евро)

Трансфер Эрнандеса – один из первых на этапе омоложения мюнхенской команды. Чемпион мира может сыграть как слева в защите, так и в центре. Именно центральным защитником Лукас и начинал в "Баварии", впоследствии играл и слева. Успел сыграть всего восемь матчей (шесть в Бундеслиге и два в Лиге чемпионов) и получил тяжелую травму, из-за которой не играет до сих пор. Поэтому пока Лукас не смог проявить своих лучших качеств, но у него еще будет шанс это сделать.

Николас Пепе ("Лилль" - "Арсенал", 80 млн. евро)

Самый дорогой трансфер в истории "канониров" тоже пока не оправдывает надежд болельщиков. В прошлом сезоне Пепе был лидером "Лилля", с которым стал вице-чемпионом Франции. В "Арсенале" Николас сыграл 18 матчей в АПЛ и отметился тремя голами. Это явно не тот показатель, которого ожидают от игрока фанаты и руководство клуба.

Жоао Канселу ("Ювентус" - "Манчестер Сити", 65 млн. евро)

Канселу летом перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Сити" в обмен на Данило с доплатой. Выиграть конкуренцию у Кайла Уокера португалец не сумел и провел всего семь матчей в АПЛ. Гвардиола заявил, что Канселу сам должен решать, готов ли он продолжать бороться за место в старте "Манчестер Сити". Заинтересованность в аренде футболиста уже объявила "Валенсия", за которую в свое время Канселу уже выступал.

Танги Ндомбеле ("Лион" - "Тоттенхэм", 60 млн. евро)

Француз был одним из лидеров "Лиона" в прошлом сезоне и летом на него претендовали ряд клубов, в том числе "Манчестер Сити". Однако конкуренцию за Танги выиграл "Тоттенхэм", который заплатил за талантливого хавбека 60 млн. евро. В новой команде Ндомбеле сыграл 15 матчей, из которых только в трех сыграл по 90 минут. Процесс адаптации француза продолжается, однако ожиданий относительно игрока явно больше.

Лука Йович ("Айнтрахт" - "Реал", 60 млн. евро)

Йович прекрасно провел сезон 2018-2019 гг. в "Айнтрахте (17 голов в Бундеслиге и 10 в Лиге Европы), чем привлек внимание мадридского "Реала". "Королевский клуб "выложил за молодого серба около 60 млн. евро. Было понятно, что выиграть конкуренцию у Бензема Лука вряд ли сможет, но ожидались результативные выходы на замену. Однако за 12 матчей в Примере Йович отличился лишь однажды. Зидан неоднократно публично высказывал поддержку форварду и называл его будущим мадридцев, однако все это лишь авансы, которые еще предстоит оправдать.

Эдер Милитао ("Порту" - "Реал", 50 млн. евро)

Милитао всего один сезон отыграл в составе "Порту", после чего его приобрел "королевский клуб". Эдер был призван навязать борьбу за место в старте Рамосу и Варану. Но пока бразилец лишь подменяет кого-то из пары центрбеков при травмах или дисквалификациях. Явно большего ждут от бразильца фанаты и руководство "Реала".

Ферлан Менди ("Лион" - "Реал", 48 млн. евро)

Прошлый сезон оказался провальным для одного из многолетних лидеров "Реала" – Марсело. Мадридцы решили заменить его фулбэком "Лиона" – Менди. Довольно странное решение, учитывая, что в аренду "Севильи" переданный Серхио Регилон, который сразу стал основным и показывает зрелую игру, а в дортмундской "Боруссии" одним из лидеров является Ашраф Хакими, который может сыграть в том числе и слева в защите. Менди конкуренцию у Марсело не выиграл и пока является игроком ротации.

Жоелинтон ( "Хоффенхайм" - "Ньюкасл", 44 млн. евро)

"Ньюкасл" летом выложил за перспективного бразильца с "Хоффенхайма" 44 млн. евро. На форварда возлагались большие надежды, которые тот пока не оправдывает. Жоелинтон сыграл 21 матч АПЛ, в которых забил только один гол. Даже несмотря на такую ​​результативность, Стив Брюс продолжает доверять бразильцу место в основном составе. Однако такое доверие не может быть длительным при такой результативности, поэтому "Ньюкасл" уже вышел на трансферный рынок в поисках центрфорварда.

Малкольм ("Барселона" - "Зенит", 40 млн. евро)

Бразилец, которого "Барселона" перехватила летом 2018-го года у "Ромы", не сумел себя проявить в составе каталонцев. Сложно было выиграть конкуренцию у кого из четверки Месси-Суарес-Дембеле-Коутиньо. Достаточно неожиданно летом 2019-го года "Зенит" выложил за Малкольма 40 млн. евро. В Санкт-Петербурге бразилец успел сыграть всего два матча, после чего получил тяжелую травму, от которой до сих пор восстанавливается.

Маркос Льоренте ("Реал" - "Атлетико", 30 млн. евро)

"Атлетико" летом потерял Родри и на смену ему был приобретен Маркос Льоренте. Испанец сумел себя проявить в "Реале" и сменил команду. Пока влиться в обновленный "Атлетико" Маркос не сумел. На его счету 12 матчей в Примере, из которых только три в старте. Льоренте проигрывает конкуренцию Томасу, Коке и Эррера и его перспективы в новой команде выглядят туманными.

Мойзе Кин ("Ювентус" - "Эвертон", 27,5 млн. евро)

Прошлый сезон молодой итальянец провел в "Ювентусе", где хоть и не был игроком основы, но удачно выходил на замену или играл в менее важных матчах и забивал голы. В "Эвертоне" у Кина пока мало что получается, 16 матчей (один полный) и ни одного забитого гола.