Мадрид впереди планеты всей. Топ трансферных неудач лета 2019
Сразу четыре новичка Реала - в не почетном списке
Летом 2019-го года был осуществлен ряд громких трансферов. Однако не всем игрокам удалось проявить себя в новых клубах. Конечно, оценить успешность трансфера по итогам только первой половины сезона трудно, учитывая процесс адаптации и другие факторы. Однако если за игрока было отдано большую сумму денег, то он должен приносить пользу сразу. Оцениваем выступления игроков, трансферы которых пока можно считать неудачными, а некоторых – провальными.
- Эден Азар ("Челси" - "Реал", 100 млн. евро)
Летом 2019-го года наконец завершилась сага с переходом Эдена Азара в "Реал". Бельгиец с детства мечтал надеть футболку "галактикос" и, наконец, его мечта осуществилась. Азар должен был заменить Роналду и стать новым лидером "королевского клуба". Однако пока Эден борется больше с травмами, чем с соперниками на футбольном поле. Бельгиец сыграл восемь матчей в Примере (один гол) и пять матчей в Лиге чемпионов. Это явно не тот показатель, на который рассчитывало руководство "Реала". Пока трансфер бельгийца рано называть провальным, однако, как минимум возложенных на него надежд Азар явно не оправдывает.
- Лукас Эрнандес ("Атлетико" - "Бавария", 80 млн. евро)
Трансфер Эрнандеса – один из первых на этапе омоложения мюнхенской команды. Чемпион мира может сыграть как слева в защите, так и в центре. Именно центральным защитником Лукас и начинал в "Баварии", впоследствии играл и слева. Успел сыграть всего восемь матчей (шесть в Бундеслиге и два в Лиге чемпионов) и получил тяжелую травму, из-за которой не играет до сих пор. Поэтому пока Лукас не смог проявить своих лучших качеств, но у него еще будет шанс это сделать.
- Николас Пепе ("Лилль" - "Арсенал", 80 млн. евро)
Самый дорогой трансфер в истории "канониров" тоже пока не оправдывает надежд болельщиков. В прошлом сезоне Пепе был лидером "Лилля", с которым стал вице-чемпионом Франции. В "Арсенале" Николас сыграл 18 матчей в АПЛ и отметился тремя голами. Это явно не тот показатель, которого ожидают от игрока фанаты и руководство клуба.
- Жоао Канселу ("Ювентус" - "Манчестер Сити", 65 млн. евро)
Канселу летом перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Сити" в обмен на Данило с доплатой. Выиграть конкуренцию у Кайла Уокера португалец не сумел и провел всего семь матчей в АПЛ. Гвардиола заявил, что Канселу сам должен решать, готов ли он продолжать бороться за место в старте "Манчестер Сити". Заинтересованность в аренде футболиста уже объявила "Валенсия", за которую в свое время Канселу уже выступал.
- Танги Ндомбеле ("Лион" - "Тоттенхэм", 60 млн. евро)
Француз был одним из лидеров "Лиона" в прошлом сезоне и летом на него претендовали ряд клубов, в том числе "Манчестер Сити". Однако конкуренцию за Танги выиграл "Тоттенхэм", который заплатил за талантливого хавбека 60 млн. евро. В новой команде Ндомбеле сыграл 15 матчей, из которых только в трех сыграл по 90 минут. Процесс адаптации француза продолжается, однако ожиданий относительно игрока явно больше.
- Лука Йович ("Айнтрахт" - "Реал", 60 млн. евро)
Йович прекрасно провел сезон 2018-2019 гг. в "Айнтрахте (17 голов в Бундеслиге и 10 в Лиге Европы), чем привлек внимание мадридского "Реала". "Королевский клуб "выложил за молодого серба около 60 млн. евро. Было понятно, что выиграть конкуренцию у Бензема Лука вряд ли сможет, но ожидались результативные выходы на замену. Однако за 12 матчей в Примере Йович отличился лишь однажды. Зидан неоднократно публично высказывал поддержку форварду и называл его будущим мадридцев, однако все это лишь авансы, которые еще предстоит оправдать.
- Эдер Милитао ("Порту" - "Реал", 50 млн. евро)
Милитао всего один сезон отыграл в составе "Порту", после чего его приобрел "королевский клуб". Эдер был призван навязать борьбу за место в старте Рамосу и Варану. Но пока бразилец лишь подменяет кого-то из пары центрбеков при травмах или дисквалификациях. Явно большего ждут от бразильца фанаты и руководство "Реала".
- Ферлан Менди ("Лион" - "Реал", 48 млн. евро)
Прошлый сезон оказался провальным для одного из многолетних лидеров "Реала" – Марсело. Мадридцы решили заменить его фулбэком "Лиона" – Менди. Довольно странное решение, учитывая, что в аренду "Севильи" переданный Серхио Регилон, который сразу стал основным и показывает зрелую игру, а в дортмундской "Боруссии" одним из лидеров является Ашраф Хакими, который может сыграть в том числе и слева в защите. Менди конкуренцию у Марсело не выиграл и пока является игроком ротации.
- Жоелинтон ( "Хоффенхайм" - "Ньюкасл", 44 млн. евро)
"Ньюкасл" летом выложил за перспективного бразильца с "Хоффенхайма" 44 млн. евро. На форварда возлагались большие надежды, которые тот пока не оправдывает. Жоелинтон сыграл 21 матч АПЛ, в которых забил только один гол. Даже несмотря на такую результативность, Стив Брюс продолжает доверять бразильцу место в основном составе. Однако такое доверие не может быть длительным при такой результативности, поэтому "Ньюкасл" уже вышел на трансферный рынок в поисках центрфорварда.
- Малкольм ("Барселона" - "Зенит", 40 млн. евро)
Бразилец, которого "Барселона" перехватила летом 2018-го года у "Ромы", не сумел себя проявить в составе каталонцев. Сложно было выиграть конкуренцию у кого из четверки Месси-Суарес-Дембеле-Коутиньо. Достаточно неожиданно летом 2019-го года "Зенит" выложил за Малкольма 40 млн. евро. В Санкт-Петербурге бразилец успел сыграть всего два матча, после чего получил тяжелую травму, от которой до сих пор восстанавливается.
- Маркос Льоренте ("Реал" - "Атлетико", 30 млн. евро)
"Атлетико" летом потерял Родри и на смену ему был приобретен Маркос Льоренте. Испанец сумел себя проявить в "Реале" и сменил команду. Пока влиться в обновленный "Атлетико" Маркос не сумел. На его счету 12 матчей в Примере, из которых только три в старте. Льоренте проигрывает конкуренцию Томасу, Коке и Эррера и его перспективы в новой команде выглядят туманными.
- Мойзе Кин ("Ювентус" - "Эвертон", 27,5 млн. евро)
Прошлый сезон молодой итальянец провел в "Ювентусе", где хоть и не был игроком основы, но удачно выходил на замену или играл в менее важных матчах и забивал голы. В "Эвертоне" у Кина пока мало что получается, 16 матчей (один полный) и ни одного забитого гола.
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