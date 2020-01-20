Леонардо рассказал про трансфер Кавани в Атлетико
Бразилец об уругвайце
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо сообщил, что форвард Эдинсон Кавани хочет сменить клуб. Цитирует уругвайца Goal.
"Мы надеялись, что он останется. Сегодня Эдинсон попросил о возможности покинуть клуб, мы изучаем ситуацию. У нас было предложение от мадридского "Атлетико", но оно не соответствовало его стоимости. Я не уверен, что в феврале Кавани по-прежнему будет нашим игроком".
"Мы естественно не собирались продавать его в январе. Но мы прислушиваемся к Кавани, потому что уважаем его. Теперь ситуация немного прояснилась, летом у него заканчивается контракт. В нашем составе есть игроки, которые способны заменить Эдинсона".