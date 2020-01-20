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Леонардо рассказал про трансфер Кавани в Атлетико

Трансферы
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Бразилец об уругвайце

Леонардо рассказал про трансфер Кавани в Атлетико
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Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо сообщил, что форвард Эдинсон Кавани хочет сменить клуб. Цитирует уругвайца Goal.

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"Мы надеялись, что он останется. Сегодня Эдинсон попросил о возможности покинуть клуб, мы изучаем ситуацию. У нас было предложение от мадридского "Атлетико", но оно не соответствовало его стоимости. Я не уверен, что в феврале Кавани по-прежнему будет нашим игроком".

"Мы естественно не собирались продавать его в январе. Но мы прислушиваемся к Кавани, потому что уважаем его. Теперь ситуация немного прояснилась, летом у него заканчивается контракт. В нашем составе есть игроки, которые способны заменить Эдинсона".

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В статье: Леонардо Эдинсон Кавани Атлетико (Мадрид) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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