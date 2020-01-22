Эриксен обратился к Леви с просьбой отпустить его в Интер

Датский полузащитник "шпор" Кристиан Эриксен попросил руководство клуба отпустить его в миланский "Интер" в зимнее трансферное окно – об этом сообщает сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Хавбек совместно со своим агентом уже провел встречу с боссами "Тоттенхэма", во время мероприятия он сообщил президенту Даниэлю Леви о своем желании покинуть команду. Ожидается, что от "нерадзурри" англичане получат за футболиста около 20 миллионов евро.

В четверг запланирована финальная встреча игрока с руководством лондонцев. Контракт Эриксена с клубом истекает в июне 2020 года. В текущем сезоне 27-летний исполнитель сыграл 27 матчей за "шпор" – на его счету 3 гола и столько же результативных передач.