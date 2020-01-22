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Эриксен обратился к Леви с просьбой отпустить его в Интер

Трансферы
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Кристиан уже устал от времяпровождения в Лондоне…

Эриксен обратился к Леви с просьбой отпустить его в Интер
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Датский полузащитник "шпор" Кристиан Эриксен попросил руководство клуба отпустить его в миланский "Интер" в зимнее трансферное окно – об этом сообщает сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Хавбек совместно со своим агентом уже провел встречу с боссами "Тоттенхэма", во время мероприятия он сообщил президенту Даниэлю Леви о своем желании покинуть команду. Ожидается, что от "нерадзурри" англичане получат за футболиста около 20 миллионов евро.

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В четверг запланирована финальная встреча игрока с руководством лондонцев. Контракт Эриксена с клубом истекает в июне 2020 года. В текущем сезоне 27-летний исполнитель сыграл 27 матчей за "шпор" – на его счету 3 гола и столько же результативных передач.

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) Даниэль Леви
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