Бруну Фернандеш прибыл на медосмотр в Манчестер Юнайтед

Новобранец "Ман Юнайтед" Бруну Фернандеш прибыл на базу команды для медосмотра, сообщает Sky Sports.

"МЮ" ранее уже объявил о договоренности по переходу португальца со "Спортинга". Клуб указал, что 25-летнему футболисту еще предстоит пройти медосмотр и согласовать условия личного контракта.

Игрок в текущем сезоне провел 27 матчей за "Спортинг" и забил 15 мячей при 14 голевых передачах.

Напомним, что "Спортинг" гарантировано получит от англичан 55 миллионов евро. Также предусмотрены солидные бонусы, благодаря которым португальцы могут получить еще 25 млн.