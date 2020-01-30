Бруну Фернандеш прибыл на медосмотр в Манчестер Юнайтед
В ближайшее время португалец поможет манкунианцам
Новобранец "Ман Юнайтед" Бруну Фернандеш прибыл на базу команды для медосмотра, сообщает Sky Sports.
"МЮ" ранее уже объявил о договоренности по переходу португальца со "Спортинга". Клуб указал, что 25-летнему футболисту еще предстоит пройти медосмотр и согласовать условия личного контракта.
Игрок в текущем сезоне провел 27 матчей за "Спортинг" и забил 15 мячей при 14 голевых передачах.
Напомним, что "Спортинг" гарантировано получит от англичан 55 миллионов евро. Также предусмотрены солидные бонусы, благодаря которым португальцы могут получить еще 25 млн.
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