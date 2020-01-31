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Экс-вратарь лондонского Арсенала перешел в датский Эсбьерг и стал одноклубником Юрия Яковенко

Трансферы
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Речь о Манноне

Экс-вратарь лондонского Арсенала перешел в датский Эсбьерг и стал одноклубником Юрия Яковенко
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Экс-голкипер "Арсенала" Вито Манноне стал игроком датского клуба "Эсбьерг" – как известно, за коллектив выступает украинский форвард Юрий Яковенко. Итальянский вратарь принадлежит английскому "Редингу".

Как сообщает пресс-служба "Ройялс", голкипер проведет в Дании остаток сезона. 31-летний Вито прошлый сезон провел в "Миннесоте Юнайтед" из MLS, он стал лучшим стражем ворот в лиге в составе команды.

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"Рединг" сейчас пребывает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Манноне выступал за "Арсенал" с 2006 по 2013 год, при этом много поездив по арендам. 26-летний Юрий Яковенко играет за "Эсбьерг" с 2017 года.

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В статье: Юрий Яковенко Арсенал (Лондон) Вито Манноне Эсбьерг (Дания) Рединг (Англия)
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