Экс-вратарь лондонского Арсенала перешел в датский Эсбьерг и стал одноклубником Юрия Яковенко

Экс-голкипер "Арсенала" Вито Манноне стал игроком датского клуба "Эсбьерг" – как известно, за коллектив выступает украинский форвард Юрий Яковенко. Итальянский вратарь принадлежит английскому "Редингу".

Как сообщает пресс-служба "Ройялс", голкипер проведет в Дании остаток сезона. 31-летний Вито прошлый сезон провел в "Миннесоте Юнайтед" из MLS, он стал лучшим стражем ворот в лиге в составе команды.

"Рединг" сейчас пребывает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Манноне выступал за "Арсенал" с 2006 по 2013 год, при этом много поездив по арендам. 26-летний Юрий Яковенко играет за "Эсбьерг" с 2017 года.