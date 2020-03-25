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The Telegraph: ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января

Трансферы
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Причина понятна…

The Telegraph: ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января
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Организация может не закрывать летний трансферный период до января 2021 года, чтобы клубы смогли восстановить финансовые ведомости и ресурсы после приостановки соревнований из-за пандемии коронавируса.

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По информации издания The Telegraph, представители ФИФА будут обсуждать данный вопрос с клубами. Сообщается, что некоторые европейские гранды уже поддержали инициативу, чтобы "мировой футбол смог встать на ноги".

Ожидается, что расходы клубов из-за пандемии COVID-19 сократятся: они потратят намного меньше и вряд ли будут готовы вкладывать деньги в приобретения дорогих футболистов. Источник приводит в качестве примера трансфер вингера "Боруссии" Джейдона Санчо.

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В статье: ФИФА трансферы коронавирус
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