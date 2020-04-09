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Виллиан мог бесплатно достаться Барселоне, но каталонцы отказались от трансфера вингера Челси

Трансферы
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И даром не надо…?

Виллиан мог бесплатно достаться Барселоне, но каталонцы отказались от трансфера вингера Челси
Новина українською

Каталонская "Барселона" отклонила вариант с подписанием полузащитника лондонского "Челси" Виллиана, который по окончанию сезона станет свободным агентом. Агент 31-летнего бразильца Кия Джурабчиан предложил игрока руководству "сине-гранатовых", но испанский гранд не заинтересован в приобретении футболиста на его условиях.

По информации Sport.es, Виллиан просит огромную зарплату и долгосрочный для его возраста 3-летний контракт, тогда как "Барселона" предпочла бы приобрести более молодого исполнителя. Каталонцы хотели купить экс-хавбека "Шахтера" в прошлом, но "Челси" требовал за него слишком большие деньги.

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Таким образом, Виллиан может уйти из "Челси" летом и бесплатно. Главный претендент на бразильца – лондонский "Тоттенхэм".

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В статье: Виллиан Барселона Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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