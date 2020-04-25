Барселона готова предложить Умтити и Семеду в обмен на Ндомбеле

"Барселона" вступила в переговоры о приобретении полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле.

Напомним, Ндомбеле присоединился к "шпорам" лишь прошлым летом, причем ради Танги лондонский клуб обновил свой трансферный рекорд, заплатив "Лиону" 65 миллионов фунтов.

23-летний француз неудачно проводит свой дебютный сезон, а в прошлом месяце был на публику раскритикован главным тренером "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо после чего и поползли слухи о скором отъезде Ндомбеле из Северного Лондона.

По информации Sky Sports, в услугах Ндомбеле заинтересована "Барселона". С помощью Танги каталонцы хотят добавить физической мощи своей полузащите, но в данный момент у них нет денег на этот трансфер.

Из-за стесненных финансов "Барселона" предложила "Тоттенхэму" включить в сделку по Ндомбеле центрального защитника Самюэля Умтити и правого защитника Нелсона Семеду, однако "шпоры" могут потребовать кого-нибудь из других игроков испанского гранда — вроде полузащитника Артура.