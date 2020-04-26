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Защитник Лейпцига Упамекано дал согласие на переход в Баварию

Трансферы
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Мюнхенцы продолжают снимать сливки

Защитник Лейпцига Упамекано дал согласие на переход в Баварию
Новина українською

Центральный защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано дал добро на переход в "Баварию".

По информации Soccerlink, мюнхенцы достигли с французом принципиального соглашения о будущем трансфере.

В настоящее время Упамекано ведет переговоры с "Лейпцигом" в надежде добиться снижения требуемой за переход суммы.

"Лейпциг" намерен выручить за 21-летнего оборонца 58 миллионов евро, прописанных в его контракте в качестве клаусулы. Соглашение француза с "быками" рассчитано до 2021 года.

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Дайо Упамекано
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