Защитник Лейпцига Упамекано дал согласие на переход в Баварию

Центральный защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано дал добро на переход в "Баварию".

По информации Soccerlink, мюнхенцы достигли с французом принципиального соглашения о будущем трансфере.

В настоящее время Упамекано ведет переговоры с "Лейпцигом" в надежде добиться снижения требуемой за переход суммы.

"Лейпциг" намерен выручить за 21-летнего оборонца 58 миллионов евро, прописанных в его контракте в качестве клаусулы. Соглашение француза с "быками" рассчитано до 2021 года.