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Ювентус и Интер претендуют на Бельерина

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Эктор может перебраться в Серию А

Ювентус и Интер претендуют на Бельерина
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Вингбек "Арсенала" Эктор Бельерин размышляет о том, чтобы покинуть клуб.

По информации ESPN, 25-летний испанец разочарован отсутствием амбиций у "канониров", из-за чего находится в поисках новой команды.

Интерес к игроку проявляют "Интер" и "Ювентус". Контракт Эктора с "Арсеналом" рассчитан до 2023 года.

В нынешнем сезоне Бельерин провёл 16 матчей, отметившись голом и двумя ассистами.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Интер (Милан) Эктор Бельерин
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