Ювентус и Интер претендуют на Бельерина
Эктор может перебраться в Серию А
Вингбек "Арсенала" Эктор Бельерин размышляет о том, чтобы покинуть клуб.
По информации ESPN, 25-летний испанец разочарован отсутствием амбиций у "канониров", из-за чего находится в поисках новой команды.
Интерес к игроку проявляют "Интер" и "Ювентус". Контракт Эктора с "Арсеналом" рассчитан до 2023 года.
В нынешнем сезоне Бельерин провёл 16 матчей, отметившись голом и двумя ассистами.
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