Ювентус и Интер претендуют на Бельерина

Вингбек "Арсенала" Эктор Бельерин размышляет о том, чтобы покинуть клуб.

По информации ESPN, 25-летний испанец разочарован отсутствием амбиций у "канониров", из-за чего находится в поисках новой команды.

Интерес к игроку проявляют "Интер" и "Ювентус". Контракт Эктора с "Арсеналом" рассчитан до 2023 года.

В нынешнем сезоне Бельерин провёл 16 матчей, отметившись голом и двумя ассистами.