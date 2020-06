"Нельзя сохранить Лаутаро, если он хочет в Барсу". Мартинес согласится на огромный оклад в Каталонии?

Бывший президент миланского "Интера" Массимо Моратти в интервью Sportmediaset отметил, что форварду "нерадзурри" Лаутаро Мартинесу следует переехать в Каталонию:

В то же время, итальянский журналист Николо Скира рассказал о новых подробностях потенциального трансфера. По его словам, соглашение уже достигнуто – зарплата Лаутаро составит 12 миллионов евро в год плюсы бонусы.

Total agreement between #LautaroMartinez and #Barça for a wages of €12M a year + bonuses. Now in the next weeks #Barcelona must reach an agreement with #Inter, that ask the clause (€111M) but with €90M + a player could accept. Last #FCB bid (rejected) was €60M + Vidal&Semedo