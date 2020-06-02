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"Нельзя сохранить Лаутаро, если он хочет в Барсу". Мартинес согласится на огромный оклад в Каталонии?

Трансферы
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12 миллионов евро + бонусы

"Нельзя сохранить Лаутаро, если он хочет в Барсу". Мартинес согласится на огромный оклад в Каталонии?
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Бывший президент миланского "Интера" Массимо Моратти в интервью Sportmediaset отметил, что форварду "нерадзурри" Лаутаро Мартинесу следует переехать в Каталонию:

"Нельзя сохранить игрока, если он хочет присоединиться к "Барселоне" – его мысли находятся не в Милане".

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В то же время, итальянский журналист Николо Скира рассказал о новых подробностях потенциального трансфера. По его словам, соглашение уже достигнуто – зарплата Лаутаро составит 12 миллионов евро в год плюсы бонусы.

"Сине-гранатовые" могут выплатить полную клаусулу в размере 111 миллионов, но также "нерадзурри" будут довольны 90 миллионам и игроку "Барселоны". В текущем сезоне 22-летний Мартинес сыграл 22 поединка в Серии А (11 голов, 1 результативная передача). Текущий контракт форварда истекает в 2023 году.

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В статье: Массимо Моратти Барселона Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Источник:
Goal.com

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