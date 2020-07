Реклама от Тимо: Хавертцу нравится проект Лэмпарда в Челси, Вернер убеждает Кая переехать в Лондон

Хавбек "Байера" Кай Хавертц близок к переходу в "Челси". По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство лондонского клуба уже связывалось с агентами немца. Исполнителю "фармацевтов" нравится проект, который представили ему англичане.

Отмечается, что форвард "синих" Тимо Вернер, который сам переехал в Лондон, но из " РБ Лейпциг", убеждает Кая присоединиться к нему в новой команде. Тем не менее, "пенсионеры" должны действовать быстро, чтобы успеть оформить трансфер игрока.

В текущем сезоне Хавертц сыграл за "Байер" 30 матчей в Бундеслиге (12 голов и 6 результативных передач).

Kai Havertz agents told to Bayer Leverkusen he wants to leave the club if an “important bid” will arrive on next weeks.



Chelsea board have contacted Havertz agents and Kai “would like” Chelsea as next step because of the project - also Werner would push him to join. ???? #CFC