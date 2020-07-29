Анчелотти требует у боссов Эвертона приобрести главного претендента на Золотую бутсу
Голеадор для "ирисок"
Итальянский менеджер "Эвертона" Карло Анчелотти желает видеть на "Гудисон Парк" форварда римского "Лацио" Чиро Иммобиле, об этом сообщает интернет-портал Goal.com.
Авторитетный специалист придерживается мнения, что "ирискам" необходимо существенное усиление атакующей линии.
В текущем сезоне Иммобиле забил 34 гола в рамках Серии А, Чиро ведет активную борьбу за Золотую бутсу с португальским лидером "Ювентуса" Криштиану Роналду (31). Отметим, что контракт форварда с "орлами" истекает в 2023 году. Ранее Чиро защищал цвета "Пескары", "Дженоа", "Торино", дортмундской "Боруссии" и "Севильи".
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Источник:Goal.com
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Комментарии (3)
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