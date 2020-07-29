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Анчелотти требует у боссов Эвертона приобрести главного претендента на Золотую бутсу

Трансферы
(1 голосов)

Голеадор для "ирисок"

Анчелотти требует у боссов Эвертона приобрести главного претендента на Золотую бутсу
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Итальянский менеджер "Эвертона" Карло Анчелотти желает видеть на "Гудисон Парк" форварда римского "Лацио" Чиро Иммобиле, об этом сообщает интернет-портал Goal.com.

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Авторитетный специалист придерживается мнения, что "ирискам" необходимо существенное усиление атакующей линии.

В текущем сезоне Иммобиле забил 34 гола в рамках Серии А, Чиро ведет активную борьбу за Золотую бутсу с португальским лидером "Ювентуса" Криштиану Роналду (31). Отметим, что контракт форварда с "орлами" истекает в 2023 году. Ранее Чиро защищал цвета "Пескары", "Дженоа", "Торино", дортмундской "Боруссии" и "Севильи".

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В статье: Карло Анчелотти Чиро Иммобиле Лацио (Рим) Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (3)
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Cannabis Sativa (Луцк)
29.07.2020 в 12:38
Вот и зря, он уже в годах. Пока к АПЛ адаптируется - карьеру закончит
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0
0
zago55
29.07.2020 в 12:10
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
alktus (Хмельницкий)
29.07.2020 в 11:48
У Эвертона тупо нет таких денег.
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+1
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.07.2020 в 11:45
а не зажирно буде для ірисок...ні, так не піде, Чіро Іммобіле, для Серії А, він римський орел
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+3
-1


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