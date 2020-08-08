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Феллер: Для игроков уровня Хавертца скидка из-за COVID-19 не предусмотрена

Трансферы
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"Байер" стоит на своём

Феллер: Для игроков уровня Хавертца скидка из-за COVID-19 не предусмотрена
Новина українською

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер заявил, что "Челси" придется выложить все 90 миллионов фунтов, чтобы заполучить атакующего полузащитника Кая Хаверца.

"Правда ли, что "Байер" уже согласился продать Хаверца? Нет, но его талант означает, что он находится в списке всех лучших клубов.

Мы осведомлены об интересе пары клубов, особенно "Челси", но для нас ситуация довольно проста. У него остается два года по контракту, и если кто-нибудь хочет его, то получит только на наших условиях, иначе мы с радостью сохраним его еще на год.

Заполучить его не будет легко, так как для такого рода игроков скидка из-за COVID не предусмотрена", — сообщил Феллер Gazzetta dello Sport.

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В статье: Руди Фёллер Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Кай Хавертц
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