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Клопп: Месси в Ливерпуле? Без шансов, эти цифры не для нас

Трансферы
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Эпопея с Лионелем Месси не обошла стороной даже наставника "Ливерпуля"

Клопп: Месси в Ливерпуле? Без шансов, эти цифры не для нас
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отверг возможность появления в его команде нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, который по данным СМИ, хочет уйти из каталонского клуба.

"Интерес к Месси? Кто бы не хотел иметь его в своей команде! Но никаких шансов. Эти цифры не для нас.

Хотя, если честно, он хорош! Очевидно, он бы помог "Манчестер Сити". Тогда их стало бы еще тяжелее победить. Для АПЛ это было бы здорово, но в то же время я не считаю, что лига нуждается в таком укреплении. Он никогда не играл в другом чемпионате. Футбол здесь другой. Я бы хотел это увидеть, но вряд ли увижу", - сказал Клопп на пресс-конференции в пятницу.

По информации СМИ, если Лионель Месси все-таки покинет "Барселону", то наиболее вероятным претендентом на него является "Манчестер Сити". Тем не менее, ранее появилась информация и об интересе со стороны ПСЖ.

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В статье: Юрген Клопп Лионель Месси трансферы Ливерпуль
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