Лидс усилился полузащитником из Реал Сосьедад
Англичане понемногу усиливают свои позиции
Полузащитник сборной Испании по футболу Диего Льоренте перешел из испанского "Реал Сосьедад" в "Лидс", сообщается на сайте английского клуба.
Контракт с 27-летним игроком рассчитан до лета 2024 года. Льоренте играл за "Реал Сосьедад" с 2017 года.
В составе баскской команды хавбек провел 88 матчей, забил восемь мячей. Ранее футболист защищал цвета мадридского "Реала", испанских "Райо Вальекано" и "Малаги". В активе Льоренте пять встреч за сборную Испании.
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