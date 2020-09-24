Лидс усилился полузащитником из Реал Сосьедад

Полузащитник сборной Испании по футболу Диего Льоренте перешел из испанского "Реал Сосьедад" в "Лидс", сообщается на сайте английского клуба.

Контракт с 27-летним игроком рассчитан до лета 2024 года. Льоренте играл за "Реал Сосьедад" с 2017 года.

В составе баскской команды хавбек провел 88 матчей, забил восемь мячей. Ранее футболист защищал цвета мадридского "Реала", испанских "Райо Вальекано" и "Малаги". В активе Льоренте пять встреч за сборную Испании.