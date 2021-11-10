Аарон Рэмси может перейти в Рому

"Ювентус" предложил полузащитника Аарона Рэмси другим клубам, среди которых "Рома", сообщает Calciomercato.

"Старая синьора" согласна отдать Рэмси в аренду бесплатно и при этом платить валлийцу 60% зарплаты. Таким образом клуб, согласившийся на сделку, заплатит Аарону около 1,5 млн евро за полтора года, оставшиеся по контракту.

В "Ювентусе" больше не намерены давать шансы Рэмси, который не сумел проявить себя в итальянском чемпионате. Сообщалось, что туринцы разорвут контракт с Аароном, чтобы футболист самостоятельно смог найти себе новый клуб. Не исключается вариант возвращения игрока в английскую Премьер-лигу.

В минувшем сезоне Серии А Аарон Рэмси провёл 22 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне валлиец провёл за туринцев всего три матча в чемпионате Италии.

Напомним, Рэмси перешёл в "Ювентус" летом 2019 года на правах свободного агента из "Арсенала". Контракт 30-летнего полузащитника с туринским суперклубом действует до 30 июня 2023 года.