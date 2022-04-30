  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Семья подтвердила смерть Мино Райолы
В тренде

Семья подтвердила смерть Мино Райолы

Трансферы
(1 голосов)

Легендарный футбольный агент ушел из жизни

Семья подтвердила смерть Мино Райолы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Футбольный агент Мино Райола умер в возрасте 54 лет. Об этом объявила его семья.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мино Райола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде