Семья подтвердила смерть Мино Райолы
Легендарный футбольный агент ушел из жизни
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольный агент Мино Райола умер в возрасте 54 лет. Об этом объявила его семья.
April 30, 2022
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