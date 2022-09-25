Брайтон может выхватить Мудрика из-под носа Арсенала

Лондонский "Арсенал" может столкнуться с проблемами в надежде подписать украинского нападающего Михаила Мудрика. Об этом сообщает express.co.uk.

Все потому, что первым контракт "украинскому Неймару" могут предложить шефы "Брайтона".

Недавно "чайки" назначили главным тренером Роберто Де Дзерби, который был наставником "Шахтера" с мая 2021 по июль 2022 года. Именно он может переманить к себе талантливого украинца. Де Дзерби был ключевой фигурой в развитии Мудрика как внутреннем, так и профессиональном.

Менеджеры часто любят подписывать игроков, с которыми они работали раньше, когда берут в работу новый клуб.