  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Брайтон может выхватить Мудрика из-под носа Арсенала
В тренде

Брайтон может выхватить Мудрика из-под носа Арсенала

Трансферы
(1 голосов)

Завязывается интрига

Брайтон может выхватить Мудрика из-под носа Арсенала

Фото: shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" может столкнуться с проблемами в надежде подписать украинского нападающего Михаила Мудрика. Об этом сообщает express.co.uk.

Все потому, что первым контракт "украинскому Неймару" могут предложить шефы "Брайтона".

Недавно "чайки" назначили главным тренером Роберто Де Дзерби, который был наставником "Шахтера" с мая 2021 по июль 2022 года. Именно он может переманить к себе талантливого украинца. Де Дзерби был ключевой фигурой в развитии Мудрика как внутреннем, так и профессиональном.

Менеджеры часто любят подписывать игроков, с которыми они работали раньше, когда берут в работу новый клуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
25.09.2022 в 17:37
Смешно сейчас рассуждать о том, куда перейдет Мудрик, потому что слишком рано до трансферного окна, и я не уверен что Ахметов его отпустит зимой.
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде