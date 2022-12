Роналду не подпишет новый контракт до конца ЧМ. Он ждет предложений из Европы

Криштиану Роналду не подпишет контракт с каким-либо клубом до конца чемпионата мира. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Как и ожидалось, португалец ждет предложений из Европы.

Отмечается, что от "Аль-Насра" действительно есть предложение на 200 миллионов евро рассчитаное до 2025-го. Клуб ждет решения Роналду.

Ранее Криштиану на пресс-конференции заявил, что слухи о его переходе в "Аль-Наср" в январе это "неправда".

Португалия сыграет 9-го декабря против сборной Марокко в четвертьфинале чемпионата мира. Матч начнется в 17:00.

Cristiano Ronaldo has not made any decision on his future — nothing will be signed before the end of World Cup. ???????? #Ronaldo



Al Nassr bid remains valid: €200m per year until 2025. But nothing has been agreed, as reported last week.



Cristiano, waiting for European clubs to move. pic.twitter.com/1RTqrAARKW